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HaberlerAltınAltında merakla beklenen oranlar belli oldu - Haberler
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İşte altın ve gümüşte 'Devlet hakkı' oranları

Altın ve gümüşte, “devlet hakkı” konusunda üretim ayağını da etkileyecek önemli bir süreç tamamlandı. Üreticiler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile görüştü. 2020 yılında üretilen altın ve gümüşte, “devlet hakkı” olarak ödenecek bedelin hesaplanmasında kullanılan oranlarla ilgili gündeme gelen anlaşmazlık giderildi. Buna göre 3 Eylül 2020’ye kadar üretilen altında yüzde 11, gümüşte yüzde 7 üzerinden devlet hakkı ödenecek. 4 Eylül’den sonraki dönemde üretimde altında yüzde (ons fiyatı bin 700-bin 800 dolar aralığında) 13.75, gümüşte yüzde 8 üzerinden hesaplanarak devlet hakkı ödemesi yapılacak. Kaynaklar, MAPEG’le yapılan görüşmeler sonrasında bu oranların karşılıklı olarak kayıt altına alındığını söyledi. Türkiye, 2020 yılında altın üretiminde 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Altın üretiminde yeni hedef yıllık 100 ton. Bu hedefe, 5 yıl içinde ulaşılacak.

Altında merakla beklenen oranlar belli oldu - Haberler

Altın ve gümüş fiyatları, koronavirüs salgınıyla birlikte hızlı bir artış gösterdi. Merkez bankaları, kurumsal ve bireysel yatırımcılar, altına yöneldi. Gümüş fiyatı da yoğun taleple birlikte eşine az rastlanacak biçimde arttı.

DEVLET HAKKI ORANLARI

Üreticiler, diğer değerli madenlerde olduğu gibi ürettikleri altın ve gümüş için belli oranda devlet hakkı ödüyor. 4 Eylül 2020’de, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla altında devlet hakkı yüzde 25 oranında artırıldı. Altın ve gümüşten alınan devlet hakkı, en düşük yüzde 1.25’e, en yüksek yüzde 18.75’e çıktı.

Bir ons altının Londra’daki spot fiyatının yıllık ortalamasına göre devlet hakkı oranları değişiyor. 4 Eylül tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla ortalama fiyatın 800 dolar altında olması durumunda devlet hakkı, yüzde 1.25 olarak uygulanıyor. 800 doların üzerindeki her 100 dolarlık dilimde devlet hakkı 1.25 puan artıyor. Altın ons fiyatının ortalama 800-900 dolar olması durumunda devlet hakkı yüzde 2.5’e çıkıyor. 900-100 dolarda devlet hakkı, yüzde 3.75’e yükseliyor. Altının onsu, bir süredir bin 700- bin 800 dolar aralığında seyrediyor. Bu aralık için yüzde 13.75’lik devlet hakkı ödemesi gündeme geliyor.

ORANLAR TEYİT EDİLDİ

Devlet hakkına esas oluşturacak oranlar konusunda bazı soru işaretleri oluşmuştu. Üreticiler ile MAPEG yetkililerinin söz konusu oranlar hakkında yürüttükleri görüşmeler sonuçlandı. Oranlar, taraflarca “teyit” edildi.

Buna göre 3 Eylül 2020’ye kadar üretilen altında yüzde 11, gümüşte yüzde 7 üzerinden devlet hakkı ödenecek. 4 Eylül’den sonraki üretimde altında yüzde (ons fiyatı bin 700-bin 800 dolar aralığında) 13.75, gümüşte yüzde 8 üzerinden hesaplanarak devlet hakkı ödemesi yapılacak. Kaynaklar, MAPEG’le yapılan görüşmeler sonrasında bu oranların karşılıklı olarak kayıt altına alındığını söyledi.

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