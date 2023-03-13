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Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor 

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.146 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.146 lira seviyesinden işlem görüyor 
AA

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,19 artışla 1.140 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün 1.156 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazanarak 1.146 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.880 lira, Cumhuriyet altını da 7.620 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1.875 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderildiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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