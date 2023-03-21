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Haberler Altın
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Altının gram fiyatı 1.203 lira seviyesinden işlem görüyor 

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.203 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı 1.203 lira seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 1.209 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1.203 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.970 lira, Cumhuriyet altını da 8.020 liradan satılıyor.

Dün 1.979 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,7 azalışla 1.966 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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