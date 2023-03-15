AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 143 bin lira, en yüksek 1 milyon 185 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1 milyon 180 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 76 milyon 418 bin 461,29 lira, işlem miktarı ise 3.499,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 104 milyon 531 bin 69,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Osmanlı Döviz, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.179.000,00 1.906,45 En Düşük 1.143.000,00 1.895,60 En Yüksek 1.185.000,00 1.926,00 Kapanış 1.180.000,00 1.905,00 Ağırlıklı Ortalama 1.168.542,97 1.909,42 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.076.418.461,29 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.499,53 Toplam İşlem Adedi 89