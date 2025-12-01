Habertürk
Habertürk
        Altının onsu yükselişini 4. aya taşıdı - Altın Haberleri

        Altının onsu yükselişini 4. aya taşıdı

        Altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin iyimserlikler ve merkez bankalarının alımlarına devam etmesiyle 4 aydır yükseliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:33 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:33
        Altının onsu yükselişini 4. aya taşıdı
        Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler bu süreçte altını destekleyen gelişmeler olarak öne çıktı.

        Aylık bazda bakıldığında, altının onsu ocakta yüzde 6,67, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26, nisanda yüzde 5,26 arttı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarını yatay seyirle tamamlayan altının onsu, sonraki süreçte yükselişlerine devam etti. Ağustosta yüzde 4,8, eylülde yüzde 11,9, ekimde yüzde 3,7 değer kazanan altının onsu kasım ayında da yüzde 5,4 artarak yükselişini 4. aya taşıdı.

        Yılın başından bu yana rekor seviyesi 4 bin 381,6 dolara çıkan altının onsu bu dönemde yatırımcısına yüzde 60 kazandırdı.

        Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatlarında son dönemde bir dinlenme süreci görüldüğünü belirtti.

        Dinlenme sürecinin yerini yeniden yükseliş ivmesine bıraktığını ifade eden Ergezen, "Altındaki yükselişin en büyük nedeni, Fed'in faiz indirim ihtimallerinin artması. Fed'in başına faiz indirimlerine daha istekli bir başkanın gelecek olması hem dolar endeksinde geri çekilmeye hem de kıymetli metallerde yükselişe yol açtı." diye konuştu.

        Ergezen, altının onsunda 4 bin 200 doların üzerindeki kapanışların 4 bin 381,6 dolar olan önceki rekor seviyelerin test edilmesine neden olabileceğini söyledi. Altında yeni bir zirvenin gerçekleşmesini şu anda çok fazla beklemediğini kaydeden Ergezen, şu anda ivmenin bir miktar daha yavaş olabileceği öngörüsünde bulundu.

        Ergezen, ekim ayının sonunda altın pozisyonlarının kapandığını bu pozisyonların tekrar açılması durumunda altında yeni zirvelerin görülebileceğini vurguladı.

