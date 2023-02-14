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Altınordulu futbolculardan depremzedelere destek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da teknik heyet ve futbolcular, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına katıldı

Altınordulu futbolculardan depremzedelere destek
İHA

Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için tüm hızıyla yardımlarına devam ediyor.

Sait Altınordu Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyona Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal’ın yanı sıra futbolculardan Ali Emre Yanar, Ahmet Dereli, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Emircan Gürlük ve Gökberk Efe katıldı.

Yapılan bu yardım kampanyasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Gökhan Ünal, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bu süreçte hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Bizler de kulübümüzün başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek olmaya geldik. En kısa sürede bu zorlu süreçten ülkemiz çıkacaktır” şeklinde konuştu.

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