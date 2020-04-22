Edinilen bilgilere göre Özçağdaş’ın beraberinde 2 CHP’li üyenin de olduğu belirtilirken koruma altındaki evin fotoğraflarını çekmeye çalışan Özçağdaş'a koruma polisleri müdahale etti.

İnternet Haber sitesinin edindiği bilgilere göre olay yerinde tutulan tutanakta şu ifadeler yer aldı:

Dün 12:50 sularında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, SUV tipi aracıyla Altun’un sözkonusu konutuna gitti ve cep telefonu ile fotoğraf almaya çalıştı.

Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.

Cep telefonunu çıkarıp koruma altındaki evin fotoğraflarını çekmeye çalışan Özçağdaş, polislerin "bekleyin" uyarısı üzerine "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım, tekrar gelip fotoğraf çekeceğim" diyerek olay yerinden ayrıldı.

FATMANUR ALTUN İSYAN ETTİ: 'BEN BİR ANNEYİM'

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini yasadışı şekilde fotoğraflamasına Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan sert tepki geldi. Altun, yaşanan olaya isyan etti.

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından şunları kaleme aldı:

“Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.”