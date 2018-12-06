Telekomünikasyon sektöründe fiber altyapı tartışması yeniden alevleniyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'deki tüm fiber şirketlerin bir başka şirket altında birleşmesini önerdi. Turkcell, Vodafone ve TÜRKSAT'ın son 9 aydır birbirlerinin altyapısını paylaştığını belirten Terzioğlu "Ancak halen Türk Telekom'u bekliyoruz" dedi.

Türk Telekom'un çoğunluk hissesi bankaların elinde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayında Türk Telekom’un Ojer Telekomünikasyon’da (OTAŞ) bulunan yüzde 55’lik hissesinin, alacaklı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nca oluşturulan ortak girişim şirketine (SPV) devredilmesine onay vermişti.



'BÜTÜNLEŞTİRELİM'



Turkcell'in 2018 Değerlendirme Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı. Ekonomi basını ile Girne'de Turkcell'in 2018 performansının değerlendirildiği ve 2019 beklentilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Terzioğlu, Turkcell'in 2018'i rekor gelir artışıyla kapatmaya hazırlandığını, şirketin 25. yılını kutlayacakları 2019'da da dijitalleşme adımlarına hız vereceklerini söyledi.



'2 BİN 250 BAŞVURU YAPTIK, 4'Ü HAYATA GEÇTİ'

Türkiye'nin dijitalleşmesi konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğuna işaret eden Terzioğlu, Türkiye'deki 20 milyon hanenin sadece 5 milyonuna fiberin ulaştığına dikkat çekti. 2013 yılında altyapı ve tesisatın paylaşılmasıyla alakalı bir mevzuatın çıktığını hatırlatan Terzioğlu "Mevzuata göre fiber altyapı yapmak isteyenin öncelikle Türk Telekom'a sorması lazım. Türk Telekom eğer orada altyapım var diyorsa paylaşması lazım. Yok diyorsa o zaman yapılması lazım. 2013'ten bu yana 2 bin 250'den fazla başvuru yaptık ama hayata geçen paylaşım 4 adet. Son 3 yıl içerisinde bizim fiber götürdüğümüz yaklaşık 400 bin hane vardır. Hakikaten bu alanda artık bir şirketin problemlerini düşünmekten vazgeçip Türkiye'nin problemlerini düşünmemiz lazım. Türkiye'nin altyapısı için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DEĞİŞİMEYEN HİÇBİR ŞEY KALMADI'



Terzioğlu, Türk Telekom'un imtiyaz sözleşmesinin hatırlatılması üzerine "Türkiye'de değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Bu da değişsin. Bu konunun ilerlemesi için hep birlikte bunu talep etmemiz lazım. Herkesin evinde fiber hizmet alma hakkı olması lazım" dedi. Türkiye'nin dijital ekosistemde dünya liderliğine çıkması için ortak altyapı konusunda bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Terzioğlu "Altyapıyı paylaşalım" söylemini "Altyapıyı bütünleştirelim" haline getirdiklerini belirtti.





'BERABER YAPARSAK 2 MİLYAR, AYRI AYRI 15 MİLYAR DOLAR'



Tüm şirketlerin bundan sonraki fiber altyapıyı beraber yapmaları gerektiğini savunan Terzioğlu, şöyle konuştu: "Bu altyapıları bizlerin teker teker, aynı anda, paralel olarak yatırım yaparak tamamlamasına imkan yok. Bunun için yaklaşık 15 milyar dolar lazım. Halbuki mevcudu paylaşsak ve bundan sonrakileri beraber yapsak bu hikaye 2 milyar dolara bitecek gibi ve bu yatırım için kaynak da bulunur. Bu noktada herhangi bir şirketin problemlerini düşünmekten vazgeçip Türkiye'nin problemlerine odaklanmalıyız. Türkiye'nin altyapısı için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım."



'YÜZDE 51'İ DEVLETE AİT OLABİLİR'



Altyapı erişiminin rekabet unsuru olmaktan çıkması gerektiği belirten Terzioğlu "Önerimiz, Türkiye'deki tüm fiber şirketler, bir başka şirket altında birleşsin. TÜRKSAT da özelleştirilmesin ve devlet oradaki varlıklarını buraya koysun. Şirketin yüzde 51 hissesi devlete ait olabilir. Bu şirkete Türkiye'nin fiber altyapısını kurma vazifesini verelim. Bu şirket bono da çıkarabilir, halka da açılabilir. Çok kârlı olabilir, hatta Türkiye'nin başlı başına bir değeri haline gelebilir" ifadesini kullandı.



'ŞİRKETLERİN DEĞERİ DÜŞTÜ'



Dünyada telekom şirketlerinin altyapı ve servis olarak ayrıldığına değinen Terzioğlu "Türkiye'de de bu modelin uygulanmasını önerdi. Bunun Türkiye'ye hız kazandıracağını belirten Terzioğlu "Zaten gecikmiş durumdayız. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki telekom sektöründeki şirketlerin değeri 8 milyar doların altına indi. Oysa Almanya'da Deutsche Telekom, 80 milyar dolar değerinde. Belli ki biz bir şeyi yanlış yaptık, telekom sektörünün özelleşmesinde istediğimiz sonucu alamadık." dedi. Fiber altyapı döşemek için harcanan her 2 liradan 1 liranın "geçiş hakkı" adı altında vergiye gittiğini belirten Terzioğlu, telekom sektöründe yatırıma teşvik verilmediğini bildirdi.



'5G'DE DOĞRU STRATEJİYLE İLERLENMELİ'



Terzioğlu, 5G'de de doğru bir stratejiyle ilerlenmesi ve ortak altyapıyı kullanmanın bir yolunun bulunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Kuracağımız 5G, Endüstri 4.0'ın altyapısı olacak. Elektrik ne ise bu da aynı önemde olacak. Dolayısıyla burada devletin amacının, en hızlı şekilde bu altyapının kurulması olması lazım. Devletin '5G ihalesi yapayım, spektrum parası alayım' anlayışından uzaklaşıp sektöre 'Bana en iyi altyapıyı kur' demesi gerek. Baştan 'Hazine'ye gelir yaratayım' kafasıyla gidersek bunu yapamayız. İhale için 2019 ve 2020 tarihleri konuşuluyor ama eski modelle yaparsak bunun hiçbir manası yok. Bizim artık 5G gibi bir teknolojiyi üç ayrı operatör olarak farklı networkler kurarak yapma imkanımız yok. Tek network yapmamız lazım. Burada da aklımızı kullanıp tek bir altyapı şirketine geçmeli ve ardından BiP gibi, fizy gibi, TV+ gibi servisler geliştirerek gerçek dijital ekonomiyi hayata geçirmeliyiz. Bu, Türkiye'deki telekom sektörünün sağlığını ve başarısını temelden belirleyecek bir konu."



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