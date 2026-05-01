Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ kalp krizi geçirdi

        Giresun'un Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 22:44 Güncelleme:
        Alucra Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

        Alucra Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirağ'ın İstanbul'da düzenlenen 18. Giresun Günleri etkinliğine katılmak üzere Ordu-Gİresun Havalimanı'na gittiği esnada Dereli ilçesinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

        Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirağ'a, anjiyografi işlemi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edilen başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

