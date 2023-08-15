Alunit nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Alunit Türkiye'de nereden çıkarılır? Alünit, diğer adıyla alum taşı, bir alüminyum potasyum sülfat mineralidir. İlk olarak alüminilit olarak adlandırılan bu mineralin ismi sonraları alünit'e dönüştürülmüştür. Alüminyum metali ve alüminyum sülfat üretiminde kullanılan bir hammadde olarak ön plana çıkmaktadır. Alünit nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Alünit Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar.

Riyolit, trakit ve andezit gibi volkanik kayaçların ince katmanlarında yer alan mineral, potas şapı yapımında kullanılmıştır. İnce taneli kütlelerden oluşan alünit, Eski Çin ve Mısır kültürlerinde vücuttaki kokuyu azaltmak için kullanılmaktaydı. Alünit nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Alünit madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve alünit madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

Alunit Nedir?

Kayaç oluşturucu sülfat minerali olarak tanımlanan alünit, 1. Dünya Savaşı sırasında potas, 2. Dünya Savaşı sırasında ise alümina kaynağı olarak kullanılmıştır. Potasyum şapı antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu sebeple de antik çağlardan beri kullanılmaktadır. Alünit, evdeki atmosferi uyumlu hale getirir; bu taşın manevi özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Alünit taşı “meleğin kanadı” olarak adlandırılır ve bizi olumsuzluklardan koruyacağına inanılır. Beyaz-kırmızımsı ya da toprak renkli yapıya sahip olan alünit; kütlemsi, taneli ve lifsi yapıdadır.

Alunit Nerelerde Kullanılır?

Alünit mineralinin kullanım alanları en merak edilen soruların başında gelmektedir. Antik çağlarda değirmen taşı olarak kullanılan alünit, sonraları şap üretimi için kullanılmaya başlanmıştır. Alünit; gübre sanayisinden alüminyum üretimine, deri sanayisinden kâğıt sanayiye, boya imalatından eczacılık ve tıp alanına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır.

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Alunit Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Ülkemizin en önemli ve aktif olarak işletilen alünit yatağı Kütahya-Gediz-Şaphane yer almaktadır. Şebinkarahisar ve Foça'daki alunit yatakları ise eski çağlarda işletilen alünit yataklarıdır. Ancak alünit tenörü düşük olduğundan ekonomik olarak görülmemektedir.

Alunit Madeni Kullanım Alanları

Alünit madeni kullanım alanları çeşitlilik göstermektedir. İşte, alünit madeni kullanım alanları:

Gübre sanayi

Eczacılık ve tıp

Deri ve tekstil sanayi

Koku giderici olarak

Su arıtma işlemlerinde

Şeker sanayisinde

Çimento sanayisinde

Alüminyum üretiminde

Kâğıt sanayide

Alçının katkı maddesi olarak

Yangın söndürücülerde

Boya, lak ve vernik imalatında

Deri ve mantar hastalıklarında

Diş eti hastalıklarında

Kuyumculuk sektöründe

Dekoratif unsurlarda

Doğal taş olarak

Alunit Nerede Kullanılır?

Alünit antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan bir mineral olduğundan dolayı özellikle dezenfektan amaçlı kullanımlarda tercih edilmektedir. Deri ve mantar hastalıklarını iyileştirdiği gibi uçuk, pamukçuk ve genital enfeksiyonları da iyileştirici etkisi vardır. Herhangi bir yan etkiye maruz kalmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yaralar üzerinde de hızlı iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Kokuları nötralize etme kabiliyeti sebebiyle Eski Çin ve Mısır kültürlerinde koku giderici olarak kullanılmıştır. Sarımsak, soğan ya da çamaşır suyunun keskin kokularını giderir. Doğal taş olarak bir nevi koruyucu görevinde evlerimizin bir köşesinde durmaktadır. Evdeki nazarı ve negatif enerjiyi ortamdan uzaklaştırır. Taşın olumsuzluklar üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca şap üretimi için de tercih edilmektedir. Amonyum sülfat veya fosfatla karışık gübre üretiminde kullanılmaktadır. Kullanım alanları hem fizyolojik hem de ruhani etkileriyle ön plana çıkmaktadır.

Alunit Madeni Ne İşe Yarar?

Alünit mineralinin özellikle sağlık üzerine pek çok yararı bulunmaktadır. Genel olarak temizleyici, iltihap giderici, nemlendirici ve koku giderici olarak tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra kuyumculuk sektöründe, alçı hammaddesi olarak, çimento ve şeker sanayisinde de çokça tercih edilmektedir. Alünit, turşu yapımından endüstriyel üretime kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.