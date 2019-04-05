İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı Bölümü'nde 6. sınıf öğrencisi Alya Çöğür başarıdan başarıya koşuyor.

Küçük yaşlarda baleye ilgi duyan Alya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı bale eğitimi almaya başladıktan sonra tam zamanlı bölüme devam etti.

Ardından öğretmenlerinin önerisi ve desteği ile dünyanın en saygın bale okulu olan Royal Ballet School'un ön elemelerine bir ders videosu çekimi ile katıldı.

Yaklaşık 300 kişilik başvurudan 15 öğrenci ön elemede başarı göstererek Londra'ya, final gününe davet edildi.

Bir günlük yoğun sınav aşamalarından sonra, Alya kendi yaş grubunda okulun 8. sınıfına kabul edilen tek öğrenci oldu.

Daha önce herhangi bir bale ya da dans kursuna gitmeyen Alya, 4 yıllık konservatuar eğitimi ile bu başarıya ulaştı.

Alya'nın bu başarıdaki en büyük artılarından bir tanesi, 4 notayı aynı anda duyabilecek müzik kulağına ve her balerinde aranan güçlü psikoloji ile disipline sahip olması gösterildi.

İstanbul Üniversitesi öğretmenlerine göre Alya Çöğür ve Yasemin Çaynak bu okula girmeye hak kazanan ve İngiltere Kraliyet Bale Okulu'nda dans edecek ilk Türk öğrenciler oldu.