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'Amadeus', 250 bin kişiye ulaştı

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile kapalı gişe sahnelenen 'Amadeus', 4 sezonda sahnelenen 100 oyunla toplam 250 bin kişi tarafından seyredildi

'Amadeus', 250 bin kişiye ulaştı
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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile kapalı gişe sahnelenen 'Amadeus' 4'ün cü sezonunda seyircilerle 100'üncü oyunda buluşmaya devam etti

Seyircileri, 100'üncü oyuna özel olarak fuaye alanında canlı orkestra, Mozart eserlerini çalarak karşıladı. Ayrıca tüm koltuklara çikolata bırakıldı ve bol bol anı fotoğrafı çekmek üzere Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz’in karakter maskeleri dağıtıldı.

Işıl Kasapoğlu rejisiyle başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Constanze Weber) ile başladı. 2022 sezonunda 'Amadeus'a Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Costanze Weber) katıldı. 'Amadeus'; sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olarak seyircisiyle buluşmaya devam edecek.
Birçok ödüle layık görülen oyunu, bugüne kadar 250 bin kişi seyretti.

1000 metreden fazla kumaşın kullanıldığı, 78 adet üretilen kostümüyle, el yapımı şapka ve peruklarıyla, yine 40 adet el yapımı mask ve özel olarak imal edilen 40 adet dönem ayakkabısıyla AMADEUS, Broadway ve West End yapımlarını aratmayacak bir prodüksiyon olarak Türk Tiyatrosu’na imzasını attı.

4 sezon boyunca toplam 18 ödülün sahibi olan “Amadeus”un kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz’in (Constanze) başrolleri paylaştığı “Amadeus”, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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