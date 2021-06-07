Yoğun ilgi 0:00 / 0:00

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Tiyatronun ne ölçüde özlendiği 'Amadeus'a gösterilen ilgiyle gözler önüne serildi. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı oyunun biletleri 3 gün içinde tükendi. Bunun üzerine ek seansların konulmasına karar verildi. 'Amadeus', 8 - 29 Temmuz ile 25 - 26 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahnelenmeye devam edecek. 'Amadeus'un oyuncuları, pandemi sürecine rağmen seyircinin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı duydukları mutluluğun tarifsiz ve çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

OYUN HAKKINDA...

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, 'Amadeus'un, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri),Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz'ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18'inci Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.