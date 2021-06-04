Sahnelere dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatTiyatro
ABONE OL

'Amadeus' yeniden sahnelenmeye başlayacak

Pandemi nedeniyle ara verilen 'Amadeus', yeniden sahnelenmeye başlayacak. Oyun, 18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını konu ediniyor

'Amadeus' yeniden sahnelenmeye başlayacak
Sahnelere dönüyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen ödüllü oyun 'Amadeus', yeni normal sürecinde alınan pek çok tedbirle, haziranda yeniden sahnelenmeye başlayacak.
Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı kapalı gişe sahnelenen 'Amadeus', 9 - 10 Haziran'da Zorlu PSM'de perde açacak...

Selçuk Yöntem, "Hepimiz inanılmaz heyecanlıyız. Aylar sonra tekrar sahnede olmak, seyirciyle buluşmak tüm "Amadeus" ekibi olarak bizleri çok mutlu ediyor. Gün sayıyoruz" dedi.

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, "Amadeus"un, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait.
Selçuk Yöntem (Antonio Salieri),Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz'ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hasan Saltık, Avrupa'nın kahramanıydı
KÜLTÜR-SANAT'Don Kişotluk yapıyor' dediler
'Daha İyi Bir Yarın' çekimlere hazır
KÜLTÜR-SANATÇekimleri başlıyor
Cansu Peker: Amerikan sinemasının Müslümanlara bakışı değişiyor
KÜLTÜR-SANAT'Müslümanlara bakışı değişiyor'
Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a getirildi! Son dakika haberleri
KÜLTÜR-SANATSaltık'ın cenazesi İstanbul'da
Sinemaya 'Cannes' geldi: Altın Palmiye için yarışacak filmler açıklandı
KÜLTÜR-SANATSinemaya 'Cannes' geldi
'Yok Olmak İstemiyoruz'
KÜLTÜR-SANAT'Yok Olmak İstemiyoruz'
Parallel Universe kapılarını açıyor
KÜLTÜR-SANATKapılarını açıyor
Contemporary Istanbul başladı
KÜLTÜR-SANATSanatla yüz yüze
'Okul Tıraşı' İran'da ödül kazandı
KÜLTÜR-SANATİran'dan ödülle döndü
Özel tiyatrolara 25 milyon lira destek
KÜLTÜR-SANAT25 milyon lira destek