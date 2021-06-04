Sahnelere dönüyor 0:00 / 0:00

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen ödüllü oyun 'Amadeus', yeni normal sürecinde alınan pek çok tedbirle, haziranda yeniden sahnelenmeye başlayacak.

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı kapalı gişe sahnelenen 'Amadeus', 9 - 10 Haziran'da Zorlu PSM'de perde açacak...

Selçuk Yöntem, "Hepimiz inanılmaz heyecanlıyız. Aylar sonra tekrar sahnede olmak, seyirciyle buluşmak tüm "Amadeus" ekibi olarak bizleri çok mutlu ediyor. Gün sayıyoruz" dedi.

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, "Amadeus"un, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri),Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz'ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.