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Amanoslar'da sarı benekli semender görüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türk semenderi olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü

Amanoslar'da sarı benekli semender görüldü
AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesine yaklaşık 34 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları Huzurlu Tabiat Parkı'na çıkan Musa Can Doğan ve Bayram Erdoğan, 1500 rakımlı yaylada yol üzerinde nesli tehdit altında olan sarı benekli semender gördü.

AA'nın haberine göre semenderi araçların altında kalmaması için yol kenarına bırakan Doğan, "Zararsız ve zehirsizdir. Nesli tehdit altında olan bir hayvan. Görenlerin zarar vermemesini istiyoruz" dedi.

Doğan ve Erdoğan, hayvanı sevdikten sonra doğal ortamına bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Müdürlüğü yetkilileri ise sarı benekli semenderin Uluslararası Doğa Koruma Birliği kategorisinde neslinin duyarlı, tehlike öncesi alt kategoride bulunduğunu ve zararsız olduğunu belirttiler.

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