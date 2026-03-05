Canlı
        Amasya'da 10 gün önce doğum yapan anne kalp krizi sonucu hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Amasya'da 10 gün önce doğum yapan anne kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Amasya'da 10 gün önce doğum yapan 37 yaşındaki Nurhayat Usta, evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Usta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi Suluova ilçesine bağlı Derebaşalan köyünde defnedilecek

        Giriş: 05.03.2026 - 15:58 Güncelleme:
        10 günlük anne kalbine yenildi
        Amasya'da 10 gün önce doğum yapan anne, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        EVDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        İHA'daki habere göre, 10 gün önce Bahar Evra adını verdiği bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki Nurhayat Usta, bu sabah evinde kalp krizi geçirdi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Annesinin haber vermesi üzerine eve gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        VALİDEN TAZİYE MESAJI

        Devlet koruması altındaki çocukların bulunduğu çocuk evinde bakım personeli olarak görev yapan Usta, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Derebaşalan köyünde defnedilecek. Taziye mesajı yayınlayan Amasya Valisi Önder Bakan, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli personelimiz Nurhayat Usta'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        İsrail, İran ve Lübnan'a saldırıların görüntülerini paylaştı

        İsrail ordusu, Perşembe günü İran ve Lübnan'a düzenlenen saldırıları gösterdiğini iddia ettiği bir video yayınladı.

