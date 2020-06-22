AA

Amasya'da 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan elma ağacı ve kuş figürlü mozaik, Amasya Müzesi'nde izlenime sunuldu.

AA'nın haberine göre merkeze bağlı Yavru köyü Küp Deresi mevkisinde 2013 yılında kaçak kazı sonrası Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen kurtarma kazısında mozaiklere rastlandı.

Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık olduğu tahmin edilen, 20 metrekarelik madalyon şeklindeki mozaiklerde, elma ağacı ile kuş figürleri yer alıyor.

Çıkarıldıktan sonra koruma altına alınan mozaik parçaları, teknik çalışmanın ardından depoya kaldırıldı.

Canlı renkleriyle oldukça ilgi çeken mozaikler, çalışmanın tamamlanmasıyla Amasya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

"MOZAİKTEKİ RENKLER MİSKET ELMASINAN TARİHİNE IŞIK TUTUYOR"

Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin elmadan gelen ününün 1800 yıllık tarihi eserle pekiştirilmesinin çok değerli olduğuna işaret etti.

Mozaiklerin sergilenmeye başlanmasının Amasya Müzesi'ne değer kattığını vurgulayan Duran, "Elmalı mozaik, Amasya'da elmanın tarihinin ne kadar eskiye dayandığının çok açık belirtisi. Mozaikteki renkler misket elmasının tarihine ışık tutuyor. Çünkü mozaikteki elmaların rengi tam kırmızı değil, misket elmasının renkleriyle bire bir uyuşuyor" dedi.

Mozaiğin zamanın "toprak ağası" denilebilecek birinin oturduğu evin zeminine yaptırdığının düşünüldüğünü anlatan Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu da Amasya'nın elmadan gelen ününün ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor bize. Ev olduğunu tahmin ettiğimiz yer, Bizans döneminde kiliseye çevrilmiş, daha sonra da terk edilmiş. Herkesi bu güzel eseri görmeye bekliyorum."