Amasya'da okullara 'kar' tatili

AMASYA’da kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı eğitim ve öğretime 21 Mart Cuma günü 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.