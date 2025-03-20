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        Amasya'da okullara 'kar' tatili

        AMASYA'da kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı eğitim ve öğretime 21 Mart Cuma günü 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:40
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        Amasya'da okullara 'kar' tatili
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        AMASYA’da kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı eğitim ve öğretime 21 Mart Cuma günü 1 gün ara verildi.

        Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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