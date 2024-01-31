Amasya Valisi Doruk esnaf ziyaretlerinde bulundu

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kocacık Çarşısı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Doruk, Amasya'da yapılan proje ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Doruk, "İlimiz genelinde çeşitli sektörlere ve hizmet alanlarına ilişkin çalışmaları özveriyle gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında da Amasya'mıza ve insanımıza fayda sağlayacak projelere devam edilecek." dedi.

Doruk, daha sonra İğneci Baba Türbesi'ni de ziyaret ederek, türbenin tarihi hakkında bilgi aldı.