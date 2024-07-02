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        Amasya'da bir kişi bağ evinde ölü bulundu

        Amasya'da bir kişi yaşadığı bağ evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:36
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        Amasya'da bir kişi bağ evinde ölü bulundu
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        Amasya'da bir kişi yaşadığı bağ evinde ölü bulundu.

        Veysel Yıldız'dan (59) bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine Yıldız'ın Alpaslan mevkisinde bulunan bağ evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, hareketsiz halde buldukları Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

        İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Yıldız'ın cesedi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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