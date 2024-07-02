Amasya'da bir kişi bağ evinde ölü bulundu

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Yıldız'ın cesedi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bunun üzerine Yıldız'ın Alpaslan mevkisinde bulunan bağ evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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