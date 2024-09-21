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        Gümüşhacıköy'de TMO haşhaş kapsülü alımına başladı

        Gümüşhacıköy ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Amirliği tarafından, üreticilerden haşhaş kapsülleri alımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:00
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        Gümüşhacıköy'de TMO haşhaş kapsülü alımına başladı
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        Gümüşhacıköy ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Amirliği tarafından, üreticilerden haşhaş kapsülleri alımına başlandı.

        Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, gazetecilere, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerindeki 60 köyde 394 üreticiden haşhaş kapsülü alımı yapıldığını söyledi.

        Kilogram fiyatı 13 ila 13,5 lira arasında belirlenen haşhaşın üreticinin beklentilerini karşılamadığını ifade eden Çolak, "Geçen yıl 200 ton olan haşhaş kapsülü alım miktarı, bu yıl 140 tona düştü. Fiyatların düşük olması nedeniyle birçok üretici, önümüzdeki yıl haşhaş ekimi yapmaktan vazgeçti. Yetkililerin bu konuda üreticinin sesini duyması ve fiyatlarda düzenlemeye gitmesi gerekiyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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