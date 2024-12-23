Amasya'da KOSGEB Girişimcilik Programı Proje Eğitimi düzenlendi
Amasya Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen "KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Eğitimi" yapıldı.
Amasya Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen "KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Eğitimi" yapıldı.
Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yurtçu ve Öğr. Gör. Bahadır Özen tarafından verildi.
Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, üniversite olarak eğitim çalışmalarına, kamu üniversite iş birliğinde devam ettiklerini söyledi.
Eğitimde, katılımcılara proje hazırlama, iş fikri oluşturma, proje yazımı ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi.
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