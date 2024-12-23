Amasya'da KOSGEB Girişimcilik Programı Proje Eğitimi düzenlendi

Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yurtçu ve Öğr. Gör. Bahadır Özen tarafından verildi.

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