Tokat'ta vefat eden polis memuru Amasya'da toprağa verildi

Erdağ evli ve üç çocuk babasıydı.​​​​​​​

Cenaze törenine Erdağ'ın ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Tokat Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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