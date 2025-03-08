Tokat'ta vefat eden polis memuru Amasya'da toprağa verildi
Tokat'ta beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ (49) memleketi Amasya'da toprağa verildi.
Tokat'ta beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ (49) memleketi Amasya’da toprağa verildi.
Erdağ’ın cenazesi baba ocağı Taşova ilçesine bağlı Dereli köyündeki evinin önüne getirilip helallik alındıktan sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Erdağ'ın ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Tokat Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Erdağ evli ve üç çocuk babasıydı.
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