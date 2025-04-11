Gümüşhacıköy'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde öğrencilerin zeka ve strateji becerilerini sergilediği akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde 10 farklı alanda yarışmaların yapıldığı turnuva Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

İlkokul öğrencileri Pentago, Abluka, Motif, Equilibrio ve Küre oyunlarında kıyasıya mücadele ederken, ortaokul öğrencileri ise Pentago, Abluka, Mangala, Kulami ve Küre gibi çeşitli zeka oyunlarında yeteneklerini ortaya koydu.

Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, konuşmasında "akıl ve zeka oyunları turnuvası, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve sosyal becerilerini geliştirme açısından büyük bir fırsattır. Burada gördüğümüz enerji ve azim, geleceğe olan umutlarımızı güçlendirdi. Öğrencilerimizin bu tür platformlarda sergiledikleri başarı bizleri gururlandırıyor. Turnuvada emeği geçen öğretmenlerimize, idarecilerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda takdim edilecek.