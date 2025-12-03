Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, il dışından temin ettiği etil alkolü kullanarak el yapımı sahte içki ürettiği tespit edilen H.K. ve M.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.