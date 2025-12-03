Amasya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Merzifon'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 550 sahte bandrollü şişe ve 167 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda, il dışından temin ettiği etil alkolü kullanarak el yapımı sahte içki ürettiği tespit edilen H.K. ve M.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
