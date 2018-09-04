Amasya Müzesi'nde sergilenen, İlhanlılar döneminde yaşadıkları bilinen 4'ü çocuk 8 kişiye ait mumyalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
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Amasya Müzesi'nde İlhanlılar döneminde yaşadıkları bilinen 4'ü çocuk 8 kişiye ait mumyaların bulunduğu bölüm, ziyaretçilerin müzede en çok ilgi gösterdiği yer olarak göze çarpıyor.
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AA'nın haberine göre İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyan, İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait mumyalar, Amasya Müzesi'nde nem ve ısı ayarının yapıldığı özel bölmede korunuyor.
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Müze Müdürü Celal Özdemir, 23 bin eseri barındıran müzeyi geçen yıl 68 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
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Müzede sergilenen 14. yüzyıla ait mumyaların ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Özdemir, şunları kaydetti:
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"Amasya Müze Müdürlüğünde 8 mumya var. Bunlar Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyan, Amasya’da hükmetmiş olan İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait. Bu mumyalardan dolayı Amasya Müzesinde yoğun bir ziyaretçi potansiyeli var."
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"Bu müze, Türkiye'deki tek İslami mumyalara sahip müze diyebiliriz. Türkiye'de birçok mumya olan müzemiz var. Bunların birçoğu Hristiyan mumyalar. Amasya Müzesi'ndeki mumyalar Müslüman kişilere ait."
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Mumyaların 4 yetişkin ve 4 çocuk mumyasından oluştuğunu anlatan Özdemir, mumyalanma tekniklerinin de bilinenlerden farklı olduğuna işaret etti.
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Özdemir, "Bunlar Müslüman mumyası olması açısından son derece önemli. Mısır'daki veya dünyanın diğer yerlerindeki mumyalardan farklı. Özellikle Mısır'daki mumyaların hepsi keten bezi dediğimiz bir bezle sarılmış halde, tabiri caizse kefenlenmiş halde defnedilmişler ama buradaki mumyaların bedenleri örtülmemiş" diye konuştu.
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ÇOCUKLAR HASTALANARAK ÖLMÜŞ, YETİŞKİNLER BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Yapılan araştırmalar sonucu mumyalanan kişilerin ölüm şekillerinin de ortaya çıkarıldığını ifade eden Özdemir, "2003 yılında National Geographic'in mumya uzmanları tarafından yapılan incelemeler ve endoskopi sonucu mumyaların iç organlarına tek tek bakıldı. Çocuklar hastalıktan ölmüş ama İşbuğa ve Cumudar'ın boğularak öldürüldüğünü biliyoruz" dedi.
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Mumyaların 1855 yılına kadar Burmalı Minare Camisi'nin türbe kısmında saklandığını, daha sonra buradan çıkartıldığını belirten Özdemir, günümüzde de mumyaların bozulmaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince periyodik bakımının yapılıp klima ve iklimlendirme cihazlarıyla muhafazasının gerçekleştirildiğini aktardı.
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Müzeyi ziyaret eden üniversite öğrencisi Kübra Öztürk ise ilk defa mumya gördüğünü, çok etkilendiğini belirterek, yanında getirdiği resim defterine mumyaları resmedeceğini söyledi.
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