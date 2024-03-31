Amasya Belediye başkan adayları kimlerdir? Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye başkanı kimdir?
Amasya Belediyesi hangi partide? Amasya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Amasya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Amasya Belediyesini hangi parti kazandı ve Amasya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Amasya yerel seçim sonuçları..
Amasya BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Amasya Belediye Başkanlığını 29847 alınan oy ve %47.28 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Sarı kazanmıştır.
Amasya Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Milliyetçi Hareket Partisi 3
Adalet ve Kalkınma Partisi 2
Cumhuriyet Halk Partisi 2
Amasya BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİERCAN TURAN - DSP Amasya Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ CONKAR - BTP Amasya Belediye Başkan Adayı MUSTAFA FARUK ÇINAR - MP Amasya Belediye Başkan Adayı SEMRA SÖKME - YENİDEN REFAH Amasya Belediye Başkan Adayı SEYİT ALİ ATILGAN - HKP Amasya Belediye Başkan Adayı DENİZ YILMAZ - DEM Parti Amasya Belediye Başkan Adayı TEVHİDE İLKİM ARPACIOĞLU - Gelecek Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı CENKER ERTUŞ - TKH Amasya Belediye Başkan Adayı SEFER KILIÇ - VATAN Amasya Belediye Başkan Adayı MEHMET UYANIK - AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı SERPİL SEVİM - DP Amasya Belediye Başkan Adayı TURGAY SEVİNDİ - CHP Amasya Belediye Başkan Adayı BAYRAM ÇELİK - MHP Amasya Belediye Başkan Adayı MURAT KÖSE - ZP Amasya Belediye Başkan Adayı HAMİT KAPLAN - HÜDAPAR Amasya Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİ KEŞTAN - HAKPAR Amasya Belediye Başkan Adayı ERHAN ÇİGER - İYİ Parti Amasya Belediye Başkan Adayı YUSUF ZİYAATTİN CENİK - BĞMSZ Amasya Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KELEŞ - SP Amasya Belediye Başkan Adayı
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