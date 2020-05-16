Amatör balıkçılara

AA

Gökoğlu, AA muhabirine, amatör balıkçıların teknelerle açılmaya başladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye ve teknelerin güvenlik mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Amatör balıkçıların bilmedikleri balıklara dokunmamasını isteyen Gökoğlu, "Balon ve aslan balığını denizden çıkarmasınlar. Eğer oltalarına takılmışsa ya pense yardımıyla oltanın ucunu kessinler ya da bir malzeme yardımıyla balığı öldürsünler." dedi.

Zehirli balıkların ölüm vakalarına neden olabildiğini vurgulayan Gökoğlu, balon balığının üreme dönemi nedeniyle çok daha zehirli olduğunu ifade etti.

- Kontrolsüz ele alınan balon balığı parmakları koparabilir

Gökoğlu, balığın karaciğerinde ve yumurtalıklarında zehir olduğunu, patlatılınca tüm etini zehrin kapladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Balon balıkları av malzemelerine zarar veriyor, dişleriyle ağları parçalıyor, oltadaki balıkları yiyor. Balıkçılarımız, kontrolsüz şekilde balon balığını eline alırsa parmaklarını koparır. Özellikle elinizi balığın ağız kısmına yaklaştırmayın. Aslan balığının da dikenleri çok zehirli olduğu için elinize, ayağınıza batarak, zehirleme yapabilir. Balık avına çıkacaklar çok dikkatli olmalı. Eğer elinize, ayağınıza balon balığı batarsa mutlaka dayanabileceğiniz kadar sıcak suda bekletin. Aslan balığının zehiri de ısıda dağılıyor."

Balığın bilindik yerlerden alınması tavsiyesinde de bulunan Gökoğlu, bayat balığın zehirlenmeye neden olabileceğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.