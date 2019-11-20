Türkiye’deki faaliyetlerine Eylül 2018’de başlayan dünya e-ticaret devi Amazon, Türkiye Genel Müdürü atanmasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Amazon’un Black Friday kapsamında 26 Kasım’da başlayacak ‘Beklenen Cuma’ indirimlerinin yanısıra Türkiye’deki faaliyetleri ve gelecek planlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Burada uzun vadeli olmayı düşünüyoruz” dedi.

Türk tüketicilerinin kendilerine öğrettiklerine de değinen Marriott, “Türk müşteriler için kurumsal faturalamaların çok önemli olduğunu gördük. Halbuki bu özellik İngiltere’de 15 yıldır yoktu. Birşey daha var ki, bunu Türkiye’ye gelince öğrendik; güvenli ödeme yöntemi 3D Secure. Avrupa’da bu çok önemli değil ama Türkiye’de çok önemli olduğunu öğrendik. Bunu yakın zamanda Türkiye’de kullanıma sunacağız” diye konuştu.

ECHO, PRIME, VİDEO VE DİĞERLERİ...

Amazon’un Alexa ve Echo ailesi başta olmak üzere Prime ve Video gibi ürün ve hizmetlerinin ne zaman Türkiye’deki kullanıcılara da sunulacağıyla ilgili bir soru üzerine Richard Marriott, şu yanıtı verdi:

“Bizim için yeni girdiğimiz pazarlarda hemen büyümektense, o ülkedeki müşteri deneyimini anlamak daha fazla önemli. Amazon olarak farklı ülkelerde farklı özelliklerimizi sunuyoruz. Türk tüketicilerine de değer katacak olan ürünlerimizi Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Ama şu anda bunun için bir takvim paylaşamıyoruz.”

AMAZON, TÜRKİYE'Yİ ACELEYE Mİ GETİRDİ?

Amazon’un tüm dünyadaki satışlarının yüzde 50’sinden fazlasının KOBİ üzerinden yapıldığını belirten Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, bu kapsamda Türk KOBİ’lerinin ABD de dahil artık 180’den fazla ülkede satış yapabilmesine imkan sunduklarını anlattı. “Dünyaya Sat” adlı servislerinin Türk KOBİ’lere ürünlerini dünya genelinde tanıtmaları adına fırsatlar verdiğini aktaran Marriott, “Bu servimizle Türkiye’de üretip, Almanya’ya Oktoberfest kostümü satan Türk KOBİ bile oldu” dedi.

"BEKLENEN CUMA'DA YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİMLER YAPACAPIZ"

Amazon.com.tr’de 16 kategoride 4 milyondan fazla ürünün yer aldığını belirten Richard Marriott, Amazon olarak Black Friday kapsamında, 26 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında 7 gün boyunca sürecek “Beklenen Cuma” kampanyası hakkında da bilgi verdi.

Haziran 2019’dan bu yana Amazon.com.tr Ülke Müdürü olan Richard Marriott, “7 gün sürecek indirim kampanyası boyunca her gün farklı ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler sunacağız” diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre Amazon.com.tr’nin “Beklenen Cuma” indirimleri 26 Kasım Salı saat 00:01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23:59’a kadar devam edecek.