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Johnny Depp ile Amber Heard davası sürüyor: Yalan söylediğini itiraf etti

Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki iftira davası kaldığı yerden devam ediyor. Davanın ilk bölümünde Depp ve tanıkları konuşmuştu. İkinci perdede ise Heard cephesi ifade vermeye başladı. Dünkü duruşmada Heard eski eşine karşı suçlamalarını sürdürürken, boşanma davasında Depp'ten kazandığı tazminatla ilgili de bir itirafta bulundu

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  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. İkilinin, mahkeme salonunda karşı karşıya gelip, birbirleri aleyhine bütün ayrıntıları gözler önüne serdikleri iftira davaları sürüyor. Bu süreçte önce ünlü aktör, olayları kendi açısından anlatmıştı. Ardından Depp'in tanıkları konuşmuştu. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davanın tanık sandelyesinde şimdi ise Heard oturuyor.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    "BAĞIŞ YAPADIM"

    Ünlü aktris, Depp'ten boşandığı sırada tazminat olarak aldığı 7 milyon doların 3.5 milyon dolarını ACLU (Amerikan İnsan Hakları Birliği) isimli kuruluşa bağışlayacağını söylemişti.

    O dönemde Johnny Depp'in parasını istemediğini belirten Amber Heard, 2020'de eski eşiyle yaşanan anlaşmazlık sebebiyle İngiltere'de görülen duruşmada da yemin ederek paranın tamamını bağışladığını ifade etmişti.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    Fakat Heard, mahkemede bu parayı bağışlamadığını ilk kez itiraf etti. Amber Heard, "Ben bağış yapmak istiyorum ama Jonhny 50 milyon dolarlık dava açtığı için yapamıyorum." dedi.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    Bu açıklamalar ABD kamuoyunun yanı sıra İngiltere'de de büyük yankı uyandırdı. Heard'ün İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne yemin etmesine rağmen yalan söylemesine tepki gösteren İngiliz medyası, "Amber'in yalanı ortaya çıktı." başlıklarını attı.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    "ONU TERK ETMEK İSTEMİYORDUM"

    Öte yandan ünlü isim, bu tanıklığı sırasında Johnny Depp ile evliliği sürerse bu işten "canlı çıkamayacağına" inandığını söyledi. Amber Heard, "Bu işin benim için çok kötü biteceğinden korkuyordum." dedi. Ünlü aktris ayrıca, "Gerçekten onu terk etmek istemiyordum. Onu gerçekten çok seviyordum." sözlerini tekrarladı.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    'BALAYINDA ŞİDDET' İDDİASI

    Heard, eski eşi Johnny Depp'in, 2015 yılında evlendikten sonra çıktıkları balayında bile kendisine şiddet uygulamaktan çekinmediğini ileri sürdü. Çift, düğünün ardından Orient Express (Şark Ekspresi) ile bir balayı gezisine çıkmıştı. Heard'ün iddiasına göre; Depp, evliliğinin ilk dönemlerinde bile fiziksel olarak kendisini taciz etti. Ünlü yıldızın ileri sürdüğüne göre Depp, yataklı vagonda boğazını sıktı ve kendisine vurdu. Amber Heard, o anlarda eski eşi Depp'in kendisini öldüreceğini düşündüğünü ve çok korktuğunu sözlerine ekledi.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    "YUMRUK ATIP, MOBİLYALARA DOĞRU FIRLATTI"

    Heard, Depp'in ilerleyen zaman içinde aşırı kıskanç bir hale geldiğini de ileri sürdü. James Franco ile birlikte kamera karşısına geçeceği bir filmde oynamayı kabul ettiğinde de eski eşinin kıskançlık krizine girdiğini ileri sürdü. Heard'ün iddiasına göre, Depp bunu öğrenince kendisine bir yumruk attı ve evdeki mobilyalara doğru fırlattı.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    "JOHNNY, KENDİNE DE ZARAR VERİYORDU"

    Amber Heard, ayrıca Johnny Depp ile tartışmaları sırasında eski eşinin kendisine de zarar verdiğini ileri sürdü. Amber Heard, "Kavgalar sırasında sık sık kollarını keserdi, bıçağı göğsüne dayayıp kendini kanatırdı. Ayrıca kendi bedeni üzerinde sigara söndürürdü." dedi.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    "YATAĞA BEN YA DA ARKADAŞLARIM PİSLEMEDİ"

    Johnny Depp ile Amber Heard arasında yıllardır süren bir başka konu da çiftin evlerinde yaptıkları en son tartışma sonrasında "yatağı tuvalet gibi kullanma" olayı oldu. Depp daha önce Heard ya da arkadaşının birlikte yattıkları yatağa dışkı bıraktığını ve fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüştü. Depp'in iddiasına göre Heard, bu durumdan köpekleri sorumlu tutmuştu. Fakat Depp de buna karşılık olarak köpeklerin böyle bir sorunu olmadığını savunmuştu. Johnny Depp sonra da duyduklarına "sadece gülebildiğini "söylemişti. Bu konu yeniden gündeme gelince Heard, "Bunun komik olduğunu sanmıyorum." dedi. Heard, sonra da köpeklerden birinin bağırsaklarıyla ilgili bir problemi olduğunu ve zaman zaman bu tür sürprizlerle karşılaştıklarını söyledi.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    "O NEDEN BAHSEDİYOR?"

    Tanıklığı sırasında arkadaşlarının da böyle bir şey yapmayacağını söyleyen Amber Heard, bu konuda kendisinin suçlanmasını da "Bu, 30 yaşlarında bir grup kadının komik bulacağı bir şey değil. O (Johnny Depp) neden bahsediyor?" diye sözlerini sürdürdü.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    "EVLİLİĞİMİZ GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE PARÇALANIYORDU"

    O dönemde Johnny Depp'in bu olay üzerinde dumak istediğini belirten Heard, konuşmaları gereken konuların üzerinde durmak istediğini belirtti. Ünlü oyuncu sonra da sözlerini şöyle sürdürdü:

    Evliliğimiz gözlerimizin önünde parçalanıyordu. Birbirimizi bir aydan fazladır görmemiştik ve annesi daha yeni ölmüştü. Onun bu durumda dışkı meselesinden söz etmek istediğine inanamıyordum.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    YENİ HALKLA İLİŞKİLER UZMANI DA SORUNLU ÇIKTI

    ABD basınındaki iddialara göre; Amber Heard, duruşmalar sırasında beklemediği başka bir sorunla da karşı karşıya. Duruşmaların seyri nedeniyle halkla ilişkiler ekibinin işine son veren Heard, bu alanda tecrübeli bir kişi olan David Shane'in sahibi olduğu Shane Communications ile anlaştı. Fakat David Shane ile ilgili olarak da Heard'ün çok hoşuna gitmeyecek bazı gerçekler ortaya çıktı.
  • Amber Heard-Johnny Depp iftira davasında gelişme! Yalanı itiraf etti...

    'BAĞIMLILIK' VE 'CİNSEL TACİZ' İDDİALARI

    İddialara göre, Shane'in geçmişinde alkol ya da uyuşturucu etkisi altında yaptıkları nedeniyle tutuklanmaktan cinsel taciz iddialarına kadar uzanan kabarık bir dosya var. David Shane hakkında eski model Hollie Doker'ın açıklamaları da basına yansıdı. Buna göre Shane bir gün onun evine gitti ve saldırgan bir şekilde kendisiyle birlikte olmak istedi, Doker bunu kabul etmeyince de David Shane'in saldırganlık dozu giderek yükseldi. Halkla ilişiler dünyasında Shane'in çok da parlak bir ünü olmadığı basına yansıyan haberler arasında. David Shane'in alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle 2010 ve 2012 yıllarında iki ünlü şirketteki üst düzey işinden kovulduğu belirtiliyor.

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