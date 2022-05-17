"YATAĞA BEN YA DA ARKADAŞLARIM PİSLEMEDİ"

Johnny Depp ile Amber Heard arasında yıllardır süren bir başka konu da çiftin evlerinde yaptıkları en son tartışma sonrasında "yatağı tuvalet gibi kullanma" olayı oldu. Depp daha önce Heard ya da arkadaşının birlikte yattıkları yatağa dışkı bıraktığını ve fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüştü. Depp'in iddiasına göre Heard, bu durumdan köpekleri sorumlu tutmuştu. Fakat Depp de buna karşılık olarak köpeklerin böyle bir sorunu olmadığını savunmuştu. Johnny Depp sonra da duyduklarına "sadece gülebildiğini "söylemişti. Bu konu yeniden gündeme gelince Heard, "Bunun komik olduğunu sanmıyorum." dedi. Heard, sonra da köpeklerden birinin bağırsaklarıyla ilgili bir problemi olduğunu ve zaman zaman bu tür sürprizlerle karşılaştıklarını söyledi.