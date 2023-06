O DA KIRSALA YERLEŞMİŞTİ

Ayrıca Johnny Depp de geçtiğimiz aylarda davanın ardından zamanının büyük bir bölümünü İngiltere'nin Somerset kentinde geçirdiğini söylemişti. Daha sakin ve huzurlu bir hayat sürdürmeyi hedeflediğini belirten Depp, şehir hayatından uzaklaşmak ve bir süre kırsalda yaşamak istediğini belirtmişti.

Johnny Depp, "Kendine has karakteri olan yerleri seviyorum. Birçok farklı yerde evim var ve hepsinin benim için özel bir anlamı var. Yalnızca 'Evlerim var' demiyorum, her birini kullanıyorum çünkü her biri çok özel" demişti.