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Amber Heard sessizliğini bozdu

Johnny Depp'in açtığı iftira davasını kaybettikten sonra kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınan Amber Heard, sessizliğini bozdu ve Hollywood'daki geleceği hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu

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  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini olaylı bir şekilde 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

    Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, kararını açıklamıştı. Haziran ayında Virginia'daki mahkeme jürisi çoğunlukla, 59 yaşındaki Depp'in lehine karara varmıştı.
  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    İSPANYA'YA YERLEŞMİŞTİ

    Eski eşiyle çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve Johnny Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard, yaşananların ardından kızı Oonagh Paige ile İspanya'ya taşınmıştı. 
  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    Amber Heard, İspanya'nın Madrid şehrinde ilk kez konuştu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Amber Heard'ün gazetecilere İspanyolca "İspanya'yı çok seviyorum" dediği görüldü. 37 yaşındaki oyuncu, gazeteciler tarafından İspanya'da uzun süre kalıp kalmayacağı sorulduğunda da "Öyle umuyorum. Burada yaşamayı seviyorum" yanıtını verdi.
  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    Amber Heard, basın mensuplarının sinema sektöründen emeklilik iddialarını gündeme getirdiği soruları ise ciddiye almadı ve herhangi bir projede yer alıp yer almayacağı sorusuna da "Tabii ki. Yola devam edeceğim, hayat böyle" karşılığını verdi.
  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    Amber Heard, gazetecilerin, Johnny Depp'in davalar sonrası sinema sektörüne dönüşünün simgesi olarak büyük ses getirdiği ve dakikalarca alkışlandığı Cannes Film Festivali'ne neden katılmadığı sorusunu ise yanıtlamadı.
  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    Amber Heard, karalama davasındaki söylemleri ve Johnny Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla geçen yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Depp'e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard, mahkemeye sunduğu itirazların ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya gitmeye karar verdiğini açıklamıştı.
  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    "HOLLYWOOD'A DÖNMEK İÇİN ACELESİ YOK"

    Amber Heard'e yakın kaynaklar, "Amber Heard'ün Hollywood'a dönmek için acelesi yok ama doğru zaman ve doğru projeyi bulduğunda dönecektir" ifadelerini kullanmıştı.
  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    O DA KIRSALA YERLEŞMİŞTİ

    Ayrıca Johnny Depp de geçtiğimiz aylarda davanın ardından zamanının büyük bir bölümünü İngiltere'nin Somerset kentinde geçirdiğini söylemişti. Daha sakin ve huzurlu bir hayat sürdürmeyi hedeflediğini belirten Depp, şehir hayatından uzaklaşmak ve bir süre kırsalda yaşamak istediğini belirtmişti.

    Johnny Depp, "Kendine has karakteri olan yerleri seviyorum. Birçok farklı yerde evim var ve hepsinin benim için özel bir anlamı var. Yalnızca 'Evlerim var' demiyorum, her birini kullanıyorum çünkü her biri çok özel" demişti.
  • Amber Heard sessizliğini bozdu - Magazin haberleri

    TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE ANNE OLMUŞTU

    Öte yandan Amber Heard, 2021'de eski eşi Johnny Depp ile yasal hesaplaşmaları sürerken bir anda anne olduğunu açıklamış ve herkesi şaşırtmıştı. Heard, 8 Nisan 2021'de taşıyıcı anne yöntemiyle ilk bebeğini kucağına almıştı. 

    Fotoğraflar: AP, Mega, Shutterstock, Instagram

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