Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader! Ankara'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen saman balyası yüklü kamyonetin sürücüsü 41 yaşındaki Yunus Kahyaoğlu yaşamını yitirdi. Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, hayatını kaybettiği öğrenildi

Ankara'da kaza, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Dibekören Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Yunus Kahyaoğlu (41) yönetimindeki saman balyası yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Kahyaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kahyaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMCASI DA 2 YIL ÖNCE AYNI YERDE ÖLDÜ

Öte yandan, Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, yaşamını yitirdiği öğrenildi.