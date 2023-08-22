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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!

        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!

        Ankara'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen saman balyası yüklü kamyonetin sürücüsü 41 yaşındaki Yunus Kahyaoğlu yaşamını yitirdi. Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 08:04
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        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
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        Ankara'da kaza, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Dibekören Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Yunus Kahyaoğlu (41) yönetimindeki saman balyası yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Kahyaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Kahyaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        AMCASI DA 2 YIL ÖNCE AYNI YERDE ÖLDÜ

        Öte yandan, Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        #ankara
        #Son dakika haberler
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