Amed SK: 2 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed SK, evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Dia Sabia ile Daniel Mosquera'nın golleriyle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla zirvenin sahibi oldu. Bandırmaspor ise haftayı 26 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 13.12.2025 - 21:04 Güncelleme: 13.12.2025 - 21:04 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL