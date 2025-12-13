Amed SK: 2 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed SK, evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Dia Sabia ile Daniel Mosquera'nın golleriyle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla zirvenin sahibi oldu. Bandırmaspor ise haftayı 26 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed SK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Amed SK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 42'de Dia Sabia ve 45+3. dakikada Daniel Mosquera atarken, konuk ekibin tek golünü ise 68. dakikada Rahmetullah Berişbek kaydetti.
Amed SK, puanını 35'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe ulaştı. Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Bodrum FK'ya konuk olacak. Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.