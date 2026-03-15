        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor Amed SK: 2 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Amed SK: 2 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed SK, evinde Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. 80'de Daniel Mosquera ve 90+4. dakikada Ada İbik'in (kk) golleriyle ligde üst üste 3. galibiyetini alan Amed SK, puanını 64'e çıkardı. 75. dakikada Alenis Vargas'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Manisa FK ise haftayı 43 puanla kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Amedspor, 14 dakikada üç puanı kaptı!

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed SK ile Manisa FK, kozlarını paylaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Amedspor oldu.

        Diyarbakır temsilcisine galibiyeti getiren golleri 80'de Daniel Mosquera ile 90+4. dakida Ada İbik (kk) attı.

        Konuk ekipte forma giyen Alenis Vargas, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla beraber üst üste 3. kez kazanan Amedspor, puanını 64'e çıkardı. Manisa FK ise 43 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amedspor, Hatayspor'a konuk olacak. Manisa FK, Sivasspor'u ağırlayacak.

