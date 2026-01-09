Habertürk
        Amedspor: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Amedspor: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Çorum FK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 09.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 09.01.2026 - 22:53
        Amedspor tek attı 3 aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

        Stat: Diyarbakır

        Hakemler: Davut Çelik, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Adama Traore dk. 46), Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Fernando dk. 80), Afena Gyan (Florent Hasani dk. 67), Dia Saba (Andre Poko dk. 87), Mbaye Diagne

        Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Yunus Tarhan, Çekdar Orhan, Emrah Başsan, Yunus Tarhan, Enes Yılmaz

        Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

        Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Joseph Attamah, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk. 61), Üzeyir Ergün (Burak Çoban dk. 81), Ahmet Ildız, Pedrinho (Oğulcan Çağlayan dk. 90), Yusuf Erdoğan (Danijel Aleksic dk. 81), Serdar Gürler, Samudio (Mame Thiam dk. 61)

        Yedekler: Ahmet Kıvanç, Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Caner Osmanpaşa

        Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

        Gol: Mbaye Diagne (dk. 45+1) (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Mbaye Diagne, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Erkan Kaş, Mame Thiam (Çorum FK)

        Spor Bülteni - 9 Ocak 2026 (Fransa Süper Kupası PSG'nin)

        Süper Kupa sahibini buluyor. Matteo Guendouzi resmi imzayı attı. Mert Günok yeniden Fenerbahçe'de. Kadınlar Türkiye Kupası'nda dörtlü final. Vakıfbank İtalya'da tarih yazdı. Fransa Süper Kupası PSG'nin. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

