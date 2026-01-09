Amedspor: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Çorum FK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Davut Çelik, Mahmut Gülle, Sabri Öğe
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Adama Traore dk. 46), Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Daniel Moreno (Fernando dk. 80), Afena Gyan (Florent Hasani dk. 67), Dia Saba (Andre Poko dk. 87), Mbaye Diagne
Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Yunus Tarhan, Çekdar Orhan, Emrah Başsan, Yunus Tarhan, Enes Yılmaz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Joseph Attamah, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk. 61), Üzeyir Ergün (Burak Çoban dk. 81), Ahmet Ildız, Pedrinho (Oğulcan Çağlayan dk. 90), Yusuf Erdoğan (Danijel Aleksic dk. 81), Serdar Gürler, Samudio (Mame Thiam dk. 61)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Mbaye Diagne (dk. 45+1) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Mbaye Diagne, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Erkan Kaş, Mame Thiam (Çorum FK)