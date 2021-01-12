Adetlerin seyrek aralıklarla gelmesi oligomenore olarak adlandırılır. Normal adet 21 gün ile 30 gün içerisinde olmalıdır. Bazı dönemlerde normal adetin olmaması halinde fizyolojik amenore ortaya çıkmaktadır. Bunlar; ergenlik öncesi, hamile kalma, emzirme durumunda ve menapoz halinde gözükmektedir.

Amenore Neden Kaynaklanır?

Hormonlarda oluşan bir rahatsızlık (tiroid hastalıkları, hiperprolaktinemi): adet görme hormonlarla ilgili bir işleyiştir. Eğer hormonların işlevinde bir bozukluk ve dengesizlik var ise etkileyici olmaktadır. Yüksek (hipertiroid) ya da düşük (hipotiroid) tiroid durumu adet gecikmesine neden olabilmektedir. Ayrıca, hipofiz bezinin hastalığında (hiperprolaktinemi) etkilenebilmektedir.

Aşırı stres durumunda: Yoğun iş, okul ya da yaşanan her hangi bir travma sonucu adetin kesilmesine neden olabilmektedir.

Yoğun iş, okul ya da yaşanan her hangi bir travma sonucu adetin kesilmesine neden olabilmektedir. Üreme organlarında oluşan rahatsızlıklarda: Eğer gebelik durumu nedeniyle oluşuyorsa normal bir seyirdir ancak oluşmadığında üreme organlarındaki bir sorun nedeniyle adet kesilebilir.

Eğer gebelik durumu nedeniyle oluşuyorsa normal bir seyirdir ancak oluşmadığında üreme organlarındaki bir sorun nedeniyle adet kesilebilir. Aşırı zayıf olma halinde: Kilo olarak zayıf olan kişilerde vücudun yeterince sağlıklı olamaması etken olmaktadır.

Kilo olarak zayıf olan kişilerde vücudun yeterince sağlıklı olamaması etken olmaktadır. Anoreksi nevroza( yemek yiyememe hastalığı): Bu hastalık yanlış diyet sonucunda oluşan ya da yediklerini çıkararak zayıflayan kişilere has bir hastalıktır. Bu durumda bünye tamamen etkilenir ve adet görememe oluşabilir.

Bu hastalık yanlış diyet sonucunda oluşan ya da yediklerini çıkararak zayıflayan kişilere has bir hastalıktır. Bu durumda bünye tamamen etkilenir ve adet görememe oluşabilir. Beyinde tümör olma ihtimalinde: Prolaktin hormon yüksekliği hipofiz bezinde tümör olma ihtimali oluşturabilir. Bu da hormonları etkileyeceğinden adet kesilebilir.

Polikistik Over Sendromunda: İlk adetten bu yana oluşan gecikmelerin düzeni etkilediği saptanmalıdır.

İlk adetten bu yana oluşan gecikmelerin düzeni etkilediği saptanmalıdır. Beslenme bozukluklarında veya dengesiz beslenme hallerinde: Yeterli gıda alamama ve dengesiz beslenme vücudun tüm sistemlerine etki eder. Doğal olarak hormonlarında etkilenmesi nedeni ile adet kesilebilir.

Yeterli gıda alamama ve dengesiz beslenme vücudun tüm sistemlerine etki eder. Doğal olarak hormonlarında etkilenmesi nedeni ile adet kesilebilir. Yapılan ağır sporlardan dolayı: Aşırı spor yapma hormonların yoğun çalışmasına ve adetin gecikmesine neden olabilmektedir.

Aşırı spor yapma hormonların yoğun çalışmasına ve adetin gecikmesine neden olabilmektedir. Kürtaj sonrası rahimdeki yapışıklar: Kürtaj sonrası rahim içi dokusu zedelenir ve inceldiği için de adet kanaması kesilebilmektedir.

Amenore bir hastalık değildir sadece belli yaşanan durumların yansıması olarak dönemsel ya da hastalığın iyileşmesi durumunda düzelebilmektedir.