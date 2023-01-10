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Amerika’da 82 yaşında süpermarkette çalışan bir savaş gazisi, TikTok kampanyasıyla emekli oldu

Amerika’da süpermarket devi Walmart’ta çalışan 82 yaşında bir savaş gazisi, beklenmedik bir cömertlik sayesinde emekli olmayı başardı.

BBC TÜRKÇE

Amerika’da süpermarket devi Walmart’ta çalışan 82 yaşında bir savaş gazisi, beklenmedik bir cömertlik sayesinde emekli olmayı başardı.

Warren Marion isimli adam için başlatılan kampanyaya yaklaşık 110 bin dolar bağışlandı.

TikTok üzerinden organize edilen kampanya Marion’ı tanıyan ve bu uygulamada 300 bine yakın takipçisi olan Rory McCarty tarafından başlatıldı.

Aralık ayında ikilinin yer aldığı bir video üç milyondan fazla kez görüntülenmişti.

McCarty, Marion için başlattığı GoFundMe sitesindeki kampanyanın amacını “istediği şeyler yapabilmesini sağlamak” olarak açıklamıştı.

Bir haşere imha şirketi olan Rory McCarty’nin böceklerle ilgili videoları büyük izleme oranlarına ulaşıyor.

McCarty, TikTok'ta gördüğü benzer bir öykünün kendisine yaşlı gaziye yardım etmek için ilham verdiğini söyledi.

O hikayede de yine 82 yaşındaki bir Walmart çalışanı, çok paylaşılan bir video ve sonrasındaki bağış kampanyası sayesinde işi bırakabilecek refaha ulaşmıştı.

McCarty GoFundMe sayfasında, "Bir iş yeri sahibi olarak, bu küçük yaşlı adamın hala çalıştığını görünce hayrete düştüm. Sekiz ila dokuz saatlik vardiyalarda çalışıyor" diyerek Warren Marion’ın durumunu anlatmıştı.

Kampanya başarılı oldu. McCarty günler içinde belirlenen miktara ulaştı.

Geçen hafta, 82 yaşındaki Marion ihbar süresini tamamladıktan sonra işteki son gününü bitirdi ve emekli oldu.

Marion’un emekliliğinin ilk anları yerel medya tarafından da görüntülendi.

Çeki kameralar önünde alan Marion'un ilk tepkisi “Vay canına" oldu.

Aralık ayında Cumberland Times gazetesine konuşan gazi, bu parayla evinin taksitlerini ödeyeceğini ve Florida’daki çocuklarını ziyaret edeceğini söyledi.

Marion, "Size söyleyebileceğim tek şey, gençliğimde yaptıklarım için Tanrı'nın beni kutsadığıdır" diyerek yaşadıklarını özetledi.

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