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Amerikalı Elizabeth katıldığı kurslarda Türk kültürünü öğreniyor

Ordu'da yaşayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Elizabeth Leonard, Türk kültürünü öğrenmek için çeşitli kurslara katılıp el becerilerini geliştiriyor

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AA

  • Ordu'ya 9 yıl önce yerleşen 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Elizabeth Leonard, özel bir okulda 5 yıl İngilizce öğretmenliği yaptı.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    AA'nın haberine göre buradaki görevinden ayrılan Leonard, komşularının tavsiyesiyle el becerilerini geliştirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu'na (ORMEK) başvurdu.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Türkçe konuşmayı öğrenen Leonard, bir süre önce ORMEK'in açık alevde cam şekillendirme, geleneksel Türk mutfağı ile kadın giysileri dikimi kurslarına kayıt yaptırdı.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Haftanın belli günlerinde kurslara devam eden Leonard, usta öğreticilerin yardımıyla Türk kültürünün inceliklerini öğreniyor.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Elizabeth Leonard, kursları tamamlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almayı hak kazanacak.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    "KARADENİZ MUHTEŞEM BİR YER"

    Elizabeth Leonard, 2007'de Türkiye'yi çok sevdikleri için ailesi ile İstanbul'a taşındıklarını söyledi.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Karadeniz gezisi sırasında ziyaret ettikleri Ordu'yu çok beğenerek 9 yıl önce buraya yerleştiklerini ifade eden Leonard, Ordu'da çok mutlu olduklarını aktardı.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Leonard, Karadeniz'in muhteşem bir yer olduğunun altını çizerek, "Buranın denizi, yaylaları var. Bize göre çok güzel bir yer. Artık burada yaşayacağız. Ordu'ya tamamen yerleştik" dedi.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Yeni hobilerinin olmasını istediği için kurslara katıldığını dile getiren Leonard, "Özellikle cam sanatına yönelik çok büyük hayalim vardı. Kurs açılır açılmaz başvurumu yaptım. Kursa severek katılıyorum, çok keyif alıyorum" diye konuştu.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Kursta eğitmenlerin istediği her şeyi öğrettiklerini anlatan Leonard, kolye, bileklik ve süs eşyaları yaparak kendisini bu alanda geliştirdiğini belirtti.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    YUFKA AÇIP YAPRAK SARMA YAPIYOR

    Leonard, Türkiye'ye geldikten sonra Türk mutfağını öğrenmeyi çok istediğini, kursun da bunun için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Geleneksel Türk mutfağı kursunda yufka açtığını, yaprak sarması ve su böreği yapmayı öğrendiğini vurgulayan Leonard, "Kursta öğrendiklerimi evde yapmaya çalışıyorum. Türk yemekleri çok güzel oluyor. Severek tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

     
  • Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

    Kurs eğitmenlerden Dilara Akgül de Elizabeth Leonard'ın ORMEK'in ilk yabancı kursiyeri olduğuna işaret ederek, "Kendisine elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elizabeth çok gayretli ve becerikli bir kursiyerimiz. Her şeyi kolay anlayabiliyor" dedi.

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