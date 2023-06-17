Ordu'ya yerleşti... Amerikalı Elizabeth yufka açıp yaprak sarıyor

Kurs eğitmenlerden Dilara Akgül de Elizabeth Leonard'ın ORMEK'in ilk yabancı kursiyeri olduğuna işaret ederek, "Kendisine elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elizabeth çok gayretli ve becerikli bir kursiyerimiz. Her şeyi kolay anlayabiliyor" dedi.