Mercedes AMG GT 4-Kapılı Coupé, Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın en güçlü 4 kapılı otomobili unvanını taşıyan AMG GT 4-Kapılı Coupé'ta, AMG GT R modelinde olduğu gibi ön panjurun arkasına radyatörün önünde konumlandırılan Airpanel sistemi bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, farklı AMG modellerinde kullanılan 4,0 litre hacimli V8 biturbo motor yeni Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ modelinde 639 beygir ve 2.500 ile 4.500 d/d arasında 900 Nm tork üretiyor.

Otomobilin bu motor seçeneği ile 315 km/s maksimum hıza sahip olduğu ve 0’dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede ulaştığı belirtildi.

Daha kompakt bir yapı elde etmek ve gaz tepkilerini hızlandırmak için turbo beslemelerin V motorun silindir sıralarının arasında konumlandırıldığı da verilen bilgiler arasında.

SİLİNDİRLERİNİ KAPATIYOR

Piezo tipi enjektörlere sahip direkt enjeksiyon, tamamen alüminyumdan krank yatağı, supap zamanlaması, hava-su soğutmalı intercooler gibi teknolojileri bulunun motorun, start-stop ve süzülme fonksiyonu ile silindir kapatma özelliğinin de yakıt verimliliğine katkı sağladığı kaydedildi.

Silindir kapatma özelliğinin, güç gereksiniminin düşük olduğu ortamlarda iki, üç, beş ve sekiz numaralı silindirleri kapattığı ve böylece yakıt tüketimini azaltmaya destek olduğu bildirildi.

İki farklı güç versiyonuna sahip V8 biturbo dışında, sıralı 6 silindirli motora sahip Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ olarak da seçenekler arasında sunuluyor.

435 beygir güç üreten 3 litre hacimli motorda, 22 beygir ve 250 Nm tork üreten bir elektrik motoru da bulunuyor. Bu motor seçeneğinde ise otomobilin 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşırken ve 285 km/s maksimum hıza erişebildiği aktarıldı.

Tüm AMG GT 4-Kapılı Coupé modellerinde standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi sunulurken, elektromekanik kavramanın arka aksı değişken oranlarda ön aks ile bağladığı belirtildi. Tork dağılımının ise sürüş koşulları veya sürücünün isteğine bağlı olarak ayarlandığı açıklandı.

ARKA TEKERLEKLERİ YÖNLENDİRİLEBİLİYOR

Diğer versiyonlarda isteğe bağlı olarak sunulan ve 'S' versiyonunda standart olarak sunulan 'drift' modu bulunan otomobilde, söz konusu modun 'race' sürüş modu seçilip ESP kapalı ve şanzıman modu manuel olduğunda etkinleştirilebildiği ve bu model ile birlikte otomobilin, arkadan itişli bir spor otomobile dönüştürülebildiği kaydedildi.

8 silindirli versiyonlarda standart ve 6 silindirli versiyonda isteğe bağlı olarak sunulan aktif arka aks yönlendirme sisteminde, iki adet elektromotorun 100 km/s hıza kadar arka tekerlekleri ön tekerleklerin aksi yönünde çevirdiği bildirildi. 100 km/s ve üzerindeki hızlarda ise, sistemin arka tekerlekleri ön tekerleklerle aynı yönde çevirdiği aktarıldı.

Dört kapılı AMG GT motor seçeneğine bağlı olarak, "Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport+”, “RACE” ve “Individual” olmak üzere altı adede kadar sürüş modu seçeneği de sunuluyor.





