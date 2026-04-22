Amine Gülşe ile kızı Elisa'dan anne-kız pozu
2 Nisan'da eşi Mesut Özil ile üçüncü çocukları Elisa'ya kavuşan Amine Gülşe'den anne-kız pozu geldi
Giriş: 22 Nisan 2026 - 08:41
2019'da nikâh masasına oturan eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de Ela'yı, geçtiğimiz haftalarda ise 'Elisa' adını verdikleri üçüncü çocuklarını kucaklarına almıştı.
Bebekleri 2 Nisan'da dünyaya gelen çift, mutlu haberi; "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" sözleriyle duyurmuştu.
Üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşayan Amine Gülşe'den anne-kız fotoğrafı geldi. Gülşe, bebeği ile fotoğrafını "Mis kokulu miniğim" notuyla yayımladı.
Elisa; cennet kapısında bekleyen melek anlamına geliyor.
