Amir Hadziahmetovic: Evime döndüğüm için çok mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, galibiyeti değerlendirdi.

"EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Siyah beyazlılara geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Hadziahmetovic, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Zor bir maçtı. Ama en önemlisi 3 puan almak. Çok mutluyuz inşallah hep böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.