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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Amir Hadziahmetovic: Zor bir maç olacağını biliyorduk - Beşiktaş Haberleri

        Amir Hadziahmetovic: Zor bir maç olacağını biliyorduk

        Beşiktaş'ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 01:43 Güncelleme: 19.05.2025 - 01:43
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        "Zor bir maç olacağını biliyorduk"
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ZOR BİR MAÇIN OLACAĞINI BİLİYORDUK"

        Bosnalı futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda basit hatalar yaptık. İkinci yarı daha iyi oynadık. İkinci golü bulamadık. Üçüncülüğü garantilemek istiyoruz." dedi.

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