Amorti sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam canlı yayında açıklandı. Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla aldığı milli piyango biletleri sonuçlarına ulaşılabiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango Özel Çekilişinde ilk olarak amorti sonuçları açıklandı. Amorti ikramiyesi kendi parasını geri alıyor. İşte amorti bileti sorgulama ekranı

AMORTİ SONUÇLARI 2021 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Amorti: 0-5

AMORTİ NEDİR? AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Bu durumda bileti aldığınız ücreti geri alabilirsiniz.