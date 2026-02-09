Amr Diab, 2 Ağustos'ta İstanbul'da

Habertürk
        Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, 2 Ağustos Pazar günü Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak

        Giriş: 09.02.2026 - 13:44 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:44
        Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, 2 Ağustos Pazar günü Ataköy Marina’da gerçekleşecek konseriyle İstanbul’daki hayranlarıyla ilk kez buluşacak.

        Sahne enerjisi ve modern imajıyla uzun yıllardır Arap popunun yüzü olarak bilinen sanatçı, İstanbul’a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatmaya geliyor. World Music Awards’ta “En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı” ödülünü birden fazla kez kazanan ilk Arap sanatçı olarak müzik tarihine geçen Amr Diab, Arap müziğinin modernleşme sürecinin en güçlü simgesi olarak tanınıyor.

        Konserin biletleri 10 Şubat Salı günü Bubilet'te satışa sunulacak.

        #Amr Diab
