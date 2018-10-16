2011 yılında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse, 2019 yılında hologramıyla dünya turnesine çıkacak. 3D efektlerinin de kullanılacağı turnenin geliri, gençleri alkol ve madde bağımlılığına karşı mücadelesi için çalışan Amy Winehouse Vakfı’na gidecek.
16.10.2018 - 10:33 | Güncelleme:
2011 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse, dünya turnesine çıkıyor! Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse’un Twitter hesabından duyurduğu habere göre hologram teknolojileri şirketi Base Hologram ile yapılan işbirliği kapsamında Amy Winehouse’un hologramı ile dünya turnesi düzenlenecek.
Gelecek yılın ikinci yarısında süzenlenecek olan turneden elde edilecek olan gelir ise Amy Winehouse Vakfı‘na bağışlanacak. 2011’de Winehouse ailesi tarafından kurulan Amy Winehouse Vakfı, savunmasız gençleri alkol ve madde bağımlılığına karşı koruma amaçlı olarak faaliyet gösteriyor.
BABASIYLA DÜET DE YAPACAK
Base Hologram’ın da duyurduğu habere göre Amy Winehouse’un holografik konserinde sürükleyici bir deneyim için 3D efektli 2D görüntüler kullanılacak.
Amy Winehouse’un dünya turu, 2019 yılının sonbaharında başlayacak. Turnede Winehouse’un hologramı aracılığıyla babasıyla da aynı sahneyi paylaşıp, düet yapması da planlanıyor.
Grammy ödüllü sanatçının hologramının kullanılacağı turneyle ilgili açıklama yapan Amy Winehouse’un babası, “Ailemiz BASEhologram ile kurduğu partnerlikten ve Amy'nin hayatını ve işlerini yaşatmaktan büyük kıvanç duyuyor. 2019'un sonlarında yapacağımız turla Amy'nin hayır kurumlarına ve onun adına genç insanlara yardımcı olunacak" dedi.
MARIA CALLAS'I DA KONSER SALONLARINA TAŞIDI
Base Hologram’ın kurucusu ve CEO’su Brian Becker ise turneyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yılın başlarında, BASE Hologram'ı canlı konser deneyimini yeniden tanımlayan iki müzik ikonuna sahip turlarla başlattık ve Amy Winehouse ile yeni yaratıcı ve duygusal fırsatları sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Amy, kendi kuralları ile çaldı, kendi müzik tarzı anlayışına öncülük etti ve bu nedenle bu tür bir projeyi yönetmek için mükemmel bir kişi.”
Base Hologram şirketi daha önce, 1988 yılında hayatını kaybeden ABD'li şarkıcı Roy Orbison ve 1977'de hayata gözlerini yuman Yunan soprano Maria Callas'ı da hologram teknolojilerini kullanarak, konser salonlarına taşımıştı.
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