MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadro için karşı karşıya geliyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, son olarak Ayla ana kadroya giren 7. yarışmacı olmuştu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan programda, gecenin sonunda ikinci etaptan bir yarışmacı şef ceketini giydi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...