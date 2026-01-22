Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 68 - Olympiakos: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 68 - Olympiakos: 74 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 24. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 74-68 yenildi. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Eurolegue'de üst üste 8. kez mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:31
        Anadolu Efes'te kötü gidişat devam ediyor!
        EuroLeague'in 24. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'a 74-68 mağlup oldu.

        Lacivert-beyazlıların hücumda etkisiz başladığı müsabakanın ilk dakikalarında konuk takımı durdurmakta zorlandı. Olympiakos, Dorsey'in skorer oyunuyla maça 8-0'lık seriyle girdi. Ercan Osmani'nin basketleriyle farkı 4 sayıya indiren Anadolu Efes, 5. dakikayı 11-7 geride geçti. Dorsey'e Vezenkov ve Wakup'un da katılmasıyla farkın kapanmasına engel olan Yunan temsilcisi, 7. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 7-17. Hücumda düşük yüzdede kalan Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-13 geride kapattı.

        Karşılaşmanın ikinci çeyreği uzun süre karşılıklı basketler ve çift haneli konuk takım üstünlüğüyle devam etti. Olympiakos, son bölümde üstün oynadı ve devre arasına 17 sayı farkla 48-31 önde girdi.

        İkinci devreye daha iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı verirken Dozier ve Ercan'ın elinden bulduğu 14 sayıyla farkı 5'e indirdi: 45-50. İkinci yarının başındaki şoktan Hall'ın 26. dakikadaki basketiyle çıkan Olympiakos, ev sahibi takımın farkı daha da kapatmasını engelledi. Lacivert-beyazlılar, 17 sayı geride girdiği üçüncü periyotu 7 sayı farkla 58-51 geride tamamladı.

        Maçın son çeyreğinde Anadolu Efes taraftarının desteğiyle dönebilmek, Olympiakos ise üstünlüğünü koruyabilmek için büyük mücadele verdi. Rakibini savunmada durduran lacivert-beyazlılar, 36. dakikada Lee'nin 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (61-63) indirdi. Savunma sertliğini artırarak hücumda hata yapmayan Yunan takımı, parkeden 74-68 galip ayrıldı.

        Lacivert-beyazlılarda Dozier'in 16, Lee'nin 13 ve Ercan'ın 10 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda 19 sayıyla maçın en skoreri olan Vezenkov, 11'er sayı üreten Dorsey ile Fournier galibiyeti getirdi.

        Anadolu Efes, 8'i üst üste olmak üzere 18. yenilgisini yaşadı. Bir maçı eksik Olympiakos ise 15. kez galip geldi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Hugues Thepenier (Fransa)

        Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Cordinier 8, Dessert 2, Ercan Osmani 10, Dozier 16, Beaubois, Kai Jones 6, Lee 13, Swider 3, Şehmus Hazer, Smits 4

        Olympiakos: Walkup 6, Papanikolaou 2, Dorsey 11, Vezenkov 19, Tyrique Jones 2, Hall 10, Fournier 11, Ward 9, Peters 4, Mckissic

        1. Periyot: 13-25

        Devre: 31-48

        3. Periyot: 51-58

        4. Periyot: 68-74

        5 Faulle çıkan: 36.49 Kai Jones (Anadolu Efes)

        Erzurum'daki yangında 3 işitme engelli çocuk babasız kaldı

        ERZURUM'da çalıştığı mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa (34), geride işitme engelli 3 çocuk bıraktı. Kendisi, eşi ve 3 çocuğu işitme engelli olan Serhat Kısa'nın 15 yıldır aynı atölyede asgari ücretle çalıştığı öğrenilirken, "Babam melek oldu" diyen Emircan Kısa (11), k...
