Anadolu Efes: 68 - Olympiakos: 74 | MAÇ SONUCU

Erzurum'daki yangında 3 işitme engelli çocuk babasız kaldı

ERZURUM'da çalıştığı mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa (34), geride işitme engelli 3 çocuk bıraktı. Kendisi, eşi ve 3 çocuğu işitme engelli olan Serhat Kısa'nın 15 yıldır aynı atölyede asgari ücretle çalıştığı öğrenilirken, "Babam melek oldu" diyen Emircan Kısa (11), kardeşleri ile birlikte babalarının fotoğrafını sevip, okşadı.