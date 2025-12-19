Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 76 - Dubai Basketbol: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 76 - Dubai Basketbol: 80 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 17. haftasında sahasında Dubai Basketbol'a 80-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 22:52 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Dubai Basketbol'a diş geçiremedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 mağlup oldu.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 11. yenilgisini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetini aldı.

        Başa baş bir mücadeleye sahne olan ilk periyotta iki takım da boyalı alandan skor üretti. Anadolu Efes, Beaubois'nın 11 sayı kaydettiği birinci çeyreği 20-17 önde tamamladı.

        Dengeli geçen ikinci periyodun ilk bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. 15. dakikadan sonra dış atışlardan üst üste bulduğu sayılarla farkı açan Anadolu Efes, soyunma odasına 37-30 üstün gitti.

        Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Anadolu Efes, Swider'ın 3 sayılık basketiyle 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 50-40. Kalan bölümde toparlanan Dubai Basketbol, 28. dakikada farkı 4'e indirdi: 52-48. Lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 57-52 önde bitirdi.

        Dördüncü ve son periyoda istekli başlayan Dubai Basketbol, Bertans'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 33. dakikada öne geçti: 60-62. Boyalı alandan basketler bulan Anadolu Efes karşısında Bertans ve Wright ile skor üretmeye devam eden Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, son 9 saniyeye 78-76 önde girdi. Lacivert-beyazlı ekip, kritik top kaybı yapan Dubai Basketbol karşısında bitime 5 saniye kala Loyd ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Wright ile serbest atışları sayıya çeviren Dubai Basketbol, karşılaşmayı 80-76 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Bindiği taksiden 15 bin lira çaldı, tutuklandı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi