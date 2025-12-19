Anadolu Efes: 76 - Dubai Basketbol: 80 | MAÇ SONUCU

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 11. yenilgisini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetini aldı.

Dengeli geçen ikinci periyodun ilk bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. 15. dakikadan sonra dış atışlardan üst üste bulduğu sayılarla farkı açan Anadolu Efes, soyunma odasına 37-30 üstün gitti.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan ilk periyotta iki takım da boyalı alandan skor üretti. Anadolu Efes, Beaubois'nın 11 sayı kaydettiği birinci çeyreği 20-17 önde tamamladı.

Dördüncü ve son periyoda istekli başlayan Dubai Basketbol, Bertans'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 33. dakikada öne geçti: 60-62. Boyalı alandan basketler bulan Anadolu Efes karşısında Bertans ve Wright ile skor üretmeye devam eden Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, son 9 saniyeye 78-76 önde girdi. Lacivert-beyazlı ekip, kritik top kaybı yapan Dubai Basketbol karşısında bitime 5 saniye kala Loyd ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Wright ile serbest atışları sayıya çeviren Dubai Basketbol, karşılaşmayı 80-76 kazandı.