        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 92 - Aliağa Petkimspor: 96 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 92 - Aliağa Petkimspor: 96 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Anadolu Efes'i 96-92 yendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.12.2025 - 20:41 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:41
        Anadolu Efes'e Aliağa Petkimspor şoku!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Anadolu Efes'i 96-92 yendi.

        Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes ise 4. kez mağlup oldu.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Polat Parlak

        Anadolu Efes: Loyd 22, Weiler-Babb 2, Cordinier 14, Smits 24, Ercan Osmani 10, Beaubois 5, Şehmus Hazer, Dessert 4, Erkan Yılmaz 5, Swider, David Mutaf 6

        Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Efianayi 14, Blumbergs 9, Mustafa Kurtuldum, Floyd 8, Boran Güler, Franke 15, Utomi 15, Yunus Emre Sonsırma 7, Sajus 13, Troy Şav

        1. Periyot: 14-29

        Devre: 42-54

        3. Periyot: 62-76

