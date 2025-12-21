Anadolu Efes: 92 - Galatasaray MCT Technic: 84 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 92-84 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım ise 5. kez mağlup oldu.